Dopo il furto di un trattore blu (targato BR 206 W) a Massa Castello (RA) nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, anche dal faentino è arrivata la segnalazione di un altro trattore, un Fendt 221, e di un camioncino Iveco Daily rubati in zona Merlaschio/Sant’Andrea.

Per qualsiasi avvistamento i proprietari dei mezzi rubati invitano a fare segnalazioni alle forze dell’ordine.

Dalla chat telegram pvps si apprende che gli ultimi avvistamenti del trattore blu sono avvenuti nella serata del 13 gennaio poco prima della mezzanotte del 14 mentre qualcuno lo guidava in direzione Ducenta, e poi ancora lungo l’argine del fiume Ronco. In tarda notte un testimone aveva anche notato della terra smossa a San Pancrazio, lungo l’argine del fiume Montone.

Alla luce del giorno altri testimoni hanno visto il mezzo targato BR 206 W procedere in direzione Ponte Vico. Quindi l’utilizzo del mezzo rubato è arrivato fino alla zona di Reda, Villafranca, Prada, Villanova, per cui i residenti delle zone interessate sono invitati a fare segnalazioni sempre alle forze dell’ordine nel caso in cui il mezzo fosse nuovamente avvistato ed essere ancora sul territorio nascosto in eventuali casolari/capannoni abbandonati.