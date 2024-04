Fit&Joy Training Club Faenza e Officina 25 Training Club Lugo organizzano la prima edizione di “Sport Training Competition”, in programma sabato 6 aprile dalle 14,30 al Parco del Tondo di Lugo. Si tratta di una gara di endurance a tempo, dove si alterna la corsa ad esercizi di potenziamento lungo un percorso che sorge all’interno del parco di viale Orsini. «Abbiamo organizzato questo evento per consentire ai nostri iscritti di prepararsi ad una competizione come uno sportivo professionista, sapendo che la prima sfida è con sé stessi, e poi con gli altri», dice il preparatore atletico Nicola Bosi, socio di Fit&Joy Training Club Faenza e Officina 25 Training Club Lugo. «I circa sessanta partecipanti provengono da vari centri fitness, come “Faenza Crossfit” e “Rmg Crossfit”, oltre agli iscritti ai nostri due centri».

La gara prevede un percorso misto: 100 metri di corsa, poi 40 metri di affondi con la palla medica, altri 100 metri di corsa, 400 metri da “percorrere” con un vogatore, altri 100 metri di corsa, 10 piegamenti a terra, 10 kettlebell thruster (un esercizio che combina uno squat con una pressa in alto con il kettlebell), 10 kettlebell deadlift (un esercizio di forza che utilizza un kettlebell per allenare la parte inferiore e superiore del corpo), 10 kettlebell russian swing (un esercizio di forza che utilizza un kettlebell per allenare principalmente fianchi, glutei e bicipiti femorali), infine ultimi 100 metri di corsa. Ogni partecipante percorrerà singolarmente il percorso. Al termine si svolgerà una finale fra i quattro migliori tempi maschili e i quattro migliori tempi femminili. L’evento si svolge in collaborazione con A Me Mi Restaurant & Drinks, Benfenati, Ascom Lugo, Ibix, Offside Sport, Svm Solution, Cantine Melandri, Badiali Faenza e Tennis Club Faenza.