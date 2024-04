L’Unione della Romagna Faentina ha pubblicato un avviso pubblico destinato alle attività culturali e di intrattenimento turistico del territorio per l’anno 2024. Si tratta di una misura di sostegno economico che l’amministrazione riconosce alle realtà del settore culturale e turistico che propongono attività pubbliche e di intrattenimento da svolgersi nel territorio dell’Unione faentina. Al Bando potranno partecipare enti del terzo settore (ETS), associazioni, fondazioni, istituzioni private e soggetti economici come società, imprese e professionisti che operano nell’ambito culturale, sportivo e di promozione del territorio e della cultura enogastronomica. L’avviso sostiene progetti per la realizzazione di spettacoli, eventi culturali e di intrattenimento e in particolare iniziative capaci di sviluppare le strategie turistico-culturali e di approfondire i temi di maggiore interesse settoriale dell’Unione faentina come la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e delle produzioni locali, artigianali ed enogastronomiche di eccellenza e delle tradizioni del territorio, le arti performative in genere, le attività outdoor, la destagionalizzazione dell’offerta turistica, la capacità di attivazione della filiera turistica, l’accessibilità e la sostenibilità ambientale degli eventi.



“Anche quest’anno -spiega il presidente dell’Unione della Romagna faentina, Massimo Isola– abbiamo deciso di rinnovare il bando pubblico per stimolare la creatività e la progettualità dell’associazionismo culturale e turistico del nostro territorio. Una scelta forte quella che da anni mette in campo l’Unione che nel corso degli anni ha permesso di crescere da un punto di vista culturale, creativo e di produzioni utili alla promozione turistica che cresce nel tempo anche grazie a questo progetto sempre molto partecipato dalle tante realtà che operano nel campo della cultura e della promozione del territorio faentino”.

Il bando con tutti i dettagli è consultabile al seguente link:

https://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Bandi-e-avvisi-diversi/UNIONE.-Bando-contributi-per-le-attivita-culturali-di-intrattenimento-turistico-2024

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 5 aprile sino alle 13 del 3 maggio 2024 e pervenire all’Unione della Romagna Faentina esclusivamente attraverso le seguenti modalità: