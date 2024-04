Nella serata di giovedì si è verificata una rottura nella rete idrica a servizio della città di Faenza. Nulla di particolarmente rilevante, fanno sapere le autorità, tant’è che in pochi in città se ne sono accorti. Fino a quando almeno l’acqua da alcuni rubinetti non è iniziata ad uscire torbida.

La torbidità, presente anche nella mattinata di venerdì, è stata data dalle operazioni di verifica, che hanno o possono causare inoltre irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua, oppure alterazione del colore, senza però pregiudicare la potabilità dal punto di vista chimico o batteriologico.

Sul finire della mattinata di venerdì, le alterazioni sono pressoché scomparse. In ogni caso, Comune ed Hera fanno sapere che per segnalazioni, guasti, rotture, emergenze varie è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.