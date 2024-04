Il Comune conferma il parere negativo sull’urbanizzazione della Ghilana

La giunta di Faenza conferma: alla Ghilana non si costruisce. Pur essendo tutto in regola dal punto di vista amministrativo, l’amministrazione manfreda non concederà più il via libera alle villette a due passi dal fiume Lamone, in una zona abbondantemente allagata il maggio scorso. E poco importa se, durante il 2023, dagli uffici comunali siano arrivati ai costruttori indicazioni del tutto opposte. La Coabi quindi, come annunciato, verosimilmente si rivolgerà al Tar. Inizierà così una battaglia legale nella quale Coabi e La Tua Casa punteranno ad ottenere il via libera a costruire o comunque il risarcimento delle spese sostenute in tutti questi mesi per l’abbattimento dei ruderi e lo studio e il progetto di sviluppo della nuova urbanizzazione.