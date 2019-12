Un albero e canti di Natale nella pista di pattinaggio di Piazza Kennedy: così la scuola Mordani, berretto rosso in testa, un lumino in mano, ha voluto augurare a studenti, docenti, genitori e a tutti i ravennati un augurio per le festività in occasione dell’ultimo giorno di scuola. Un evento condiviso con il Comune di Ravenna, che ha di fatto scelto l’istituto dopo un’idea lanciata dai gestori del bar Fellini.