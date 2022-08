Anche il sindaco di Ravenna, e Presidente della Provincia, Michele de Pascale era oggi a Bologna in memoria della strage. In una nota sui social, de Pascale scrive: “Bologna la cerimonia commemorativa in memoria del 42° anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Insieme nel ricordo delle vittime di quella terribile tragedia e delle vittime di tutte le stragi di ieri e di oggi. Per non dimenticare.”

Alcune ore fa, in un’altra nota il primo cittadino di Ravenna scriveva cosi approposito di quella tragedia del 2 agosto di 42 anni fa: