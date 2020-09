Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come già annunciato, ad aprire il programma delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante. Le manifestazioni si apriranno sabato 5 settembre alle ore 20.30 con l’inaugurazione della Tomba del Sommo Poeta e un concerto nella vicina piazza San Francesco. Il tutto in diretta streaming visti i posti riservati e limitati.