Domani, giovedì 3 settembre alle 18, sarà inaugurata nello spazio espositivo della galleria Pallavicini 22 di Ravenna, con la collaborazione di Claudia Agrioli, la mostra “Viaggi e incontri” degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna del corso di Tecniche dell’incisione tenuto dal professor Agim Sako. La mostra sarà visitabile fino al 16 settembre.

La mostra si presenta al visitatore come momento privilegiato per una verifica sull’attività di ricerca dell’arte incisoria e le opere presentate sono il risultato di una didattica che nonostante il periodo di lockdown non si è mai fermata. Segnale di un’indubbia maturità raggiunta, anche grazie alla qualità dell’insegnamento del docente Agim Sako e all’impegno degli studenti nell’applicarsi ed esprimere ciò che di meglio hanno saputo dare nell’ambito di questa complessa, quanto affascinante disciplina.

Si riafferma così una proficua sinergia da tempo in atto tra luoghi, istituzioni pubbliche e private e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, la quale ha segnato la vita culturale e artistica della città e che tuttora continua a caratterizzarla.