Daini, Mazzotti (Polizia Provinciale): Attualmente nella pineta di Classe sono 727 e i 9 lupi presenti non bastano a contenere la crescita

Non è possibile abbattere i daini nell’area della Pineta di Classe e per diminuire il numero delle presenze si spera solo nell’attività venatoria che si tiene da gennaio a marzo. Lo ha detto la Comandante della Polizia Provinciale di Ravenna, Lorenza Mazzotti, spiegando che non c’è un piano di controllo dell’ungulato a livello provinciale e anche quello approvato dalla Regione nel 2021 che ne prevedeva la cattura e il trasferimento non è ancora stato attuato dal Parco.

“Al momento ci sono 727 daini censiti e sono destinati ad aumentare. I lupi, solo 9, non bastano a controllare la popolazione.”, spiega Mazzotti.

A livello regionale sono stati abbattuti nel 2023 più di mille daini, e attualmente per attenuare la situazione creatasi nella pineta di classe si spera solo nella caccia.