Il giorno del Patrono di Massa Lombarda, è alle porte. Come da tradizione, numerosi eventi si svolgeranno tra le vie, piazze e nei luoghi culturali della città. Gli eventi organizzati per festeggiare “San Pêval di Segn” inizieranno in mattinata e proseguiranno per tutta la giornata.

Si parte alle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo con la Santa Messa Solenne Celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti. Al termine della messa sarà inaugurata la mostra “Il vangelo secondo Giotto. La Cappella degli Scrovegni”. La mostra resterà aperta fino al 4 febbraio durante i giorni festivi 9-10 16-17 e in quelli feriali 9-12 15-17.

Palazzo Zaccaria Facchini accoglierà due mostre. La prima, inaugurata alle ore 11, s’intitola “Matite d’Autore” ed è una mostra con schizzi clandestini e ritratti satirici realizzati nelle edizioni dei giornalini “È dè San Pèval, organizzata dal Circolo Fotografico Massese con la collaborazione del Giornale di Massa. Mentre alle ore 11.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica di Nadia Caravita organizzata da AVIS e Circolo Fotografico Massese che prende il nome di “Uno scatto dal mondo”. Entrambe le esposizioni resteranno visitabili fino al 4 febbraio.

Alle ore 15 di giovedì 25 si terrà la lettera e laboratorio con l’artista Alessandra Di Consoli, realizzatrice della mostra“Manuale d’incanto” allestita al Centro Culturale Venturini. Durante il laboratorio si lavorerà sul “Sopra e il sotto” delle cose, sull’ “Essere radice dei propri sogni” e sul cercare “L’incanto nel mondo.” Si sperimenterà il linguaggio della poesia che può essere fatta con le parole o con le immagini o con l’unione di queste. Con l’aiuto dell’artista si dipingeranno immagini poetiche abbinate ad una poesia.

Sempre al Centro Culturale, durante tutta la giornata del Santo Patrono sarà aperta “Nel cassetto di Venturini”, la mostra delle riproduzioni dei diplomi di Venturini e dei quaderni di Quadri digitalizzati.

Alle ore 17 presso il Centro Culturale Venturini si terrà la presentazione del libro alla presenza dell’autrice Maria Virginia Cardi dal titolo “Anita e Giuseppe Sangiorgi” che ruota intorno alla scuola di arazzi e ricami e alla Galleria antiquaria parlando di storie di imprenditoria e cultura delle arti dal 1893-1929.

Giovedì 25 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per visitare al Centro Giovani JYL la mostra “Il suono del silenzio” di Candia Castellani. Aperta ai seguenti orari: 10-12 15-18.

Il giorno di San Paolo sarà visitabile, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 22, anche la mostra “La storia di Giuseppe Sangiorgi e della sua Casa del Pane” al Circolo Massese. Mentre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, presso la Sala del Carmine, sarà aperta a tutti la mostra dal titolo “Sovrapposizioni materiche” dell’artista Maurizio Cervellati.

Tra le vie del centro non mancheranno Luna Park, Stand gastronomici con vendita del Sabadone, mercatini delle associazioni e negozi aperti.