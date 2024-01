“La scelta dell’Amministrazione comunale di autorizzare per un periodo massimo di 10 anni una nuova sala giochi in via Granarolo è una scelta azzardata e sbagliata.

Ci sorprende come sia stata completamente superata, senza motivi a noi conosciuti, la delibera nr. 61 del 28 dicembre dell’Unione della Romagna Faentina approvata all’unanimità con 26 votanti. In quell’occasione è stata allargata l’area dei luoghi sensibili proprio oltre la zona della futura sala giochi che sarebbe interamente dentro l’area sensibile.

Noi non siamo contro alle sale giochi, ma pensiamo al futuro dalla città e alla sua sicurezza. Vorremmo una città aperta ai giovani e con opportunità di crescita e di sviluppo, con università, start up, aziende che propongono posti di lavoro e prodotti innovativi, non sale giochi.

Vorremmo una città pulita ed accogliente (che al momento è tutt’altro) per portare aggregazione costruita sui rapporti personali non su strumenti che possono indurre a patologie gravi e pericolose.

Sia chiaro, la Lega, come già scritto, non è contraria alle sale giochi, ma è opportuno scegliere i luoghi adatti al posizionamento di tali strutture, rispettando le regole e delibere.

“Che non si pensi che la Lega sia contraria allo sviluppo imprenditoriale della città e alla crescita di opportunità – sottolinea Roberta Conti, segretaria della LEGA – è semplicemente fuori luogo una sala giochi in quell’area di via Granarolo. Non vi è bisogno di spiegare altro. Chiederemo ulteriori chiarimenti – conclude Roberta Conti – in Consiglio Comunale, ma siamo certi che la sicurezza del territorio ne risentirà. La Giunta non ha lungimiranza, non rispetta le regole, vive alla giornata, aspettando che si faccia sera.”

Roberta Conti

La Segretaria e consigliera comunale della LEGA Faenza