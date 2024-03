“Ringrazio il gen. Figliuolo non solo per essere venuto a Brisighella per rendersi conto personalmente della situazione post-alluvione, ma anche per aver dimostrato in questi mesi grande competenza, pragmatismo e capacità di ascolto.

In ogni ordinanza della Struttura commissariale emessa era sottinteso il concetto che qualsiasi aspetto non considerato sarebbe stato oggetto di ordinanze successive.

E anche oggi il gen. Figliuolo, nel punto stampa organizzato nel nostro palazzo municipale, ha annunciato che è in emanazione un’ulteriore ordinanza tesa a recepire le richieste dei privati e delle aziende al fine di semplificare le richieste di rimborso dei danni, dal togliere il limite all’edilizia libera, al problema di Invitalia che non recepisce le FAQ alle ordinanze fino alla necessità di snellire le procedure per le aziende agricole, in cui insistono le tante frane che hanno colpito le colline Romagnole, adottando le stesse modalità seguite per i lavori pubblici.

Durante la conferenza stampa, è stato affrontato anche il problema della linea ferroviaria Firenze-Faenza che al verificarsi di ogni allerta meteo viene interrotta a causa delle tante colate, molte delle quali private, presenti sulla tratta.

A tale proposito il gen. Figliuolo ha dichiarato di essere già intervenuto e che tali frane di versante saranno prese in carico, attraverso un emendamento di Governo, e saranno ripristinate con le risorse della Struttura commissariale.

Esprimo, quindi, grande soddisfazione per la soluzione individuata perché permetterà a tutti gli abitanti della vallata di poter tornare ad usufruire della linea Faentina come era precedentemente all’alluvione.” – Lo dichiara con una nota la sen. Marta Farolfi.