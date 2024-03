La Pro Loco di Lugo cerca di festeggiare nel migliore dei modi anche la Pasqua, riproponendo per le prossime tre giornate di sabato 23, Domenica 24 e sabato 30 Marzo sotto il loggiato del Pavaglione, i Mercatini di Pasqua. Immutata la formula, che ne ha decretato il successo e l’alto gradimento dei visitatori dei precedenti mercatini di Natale: la presenza di tante attività commerciali associate agli oltre 90 espositori che si alterneranno nelle tre giornate consente di trovare numerose proposte per trovare un originale regalo per la Pasqua che sta arrivando, o qualche pezzo da acquistare, a prezzi accessibili, potendo contare sull’arte creativa dei tanti espositori sempre pronti a proporre pezzi unici realizzati dalle lori sapienti mani, sia per trascorrere una giornata all’aria aperta in un luogo ricco di storia e di fascino come il Pavaglione che anche le tante iniziative messe in campo dalla Pro Loco hanno contribuito ad animare e a riempire di voci e persone. Dopo 5 anni tornano i mercatini di Pasqua con gran successo: saranno oltre 90 le bancarelle partecipanti ai mercatini, ognuna con la sua tipicità. Associato ai tanti punti enograstronomici del Centro di Lugo, vero punto di forza dell’accoglienza romagnola, consentirà a chi frequenterà di mercatini di trovare ampie e varie opportunità per pranzare e gustare vini di qualità. Non mancheranno, ovviamente, le attenzioni per i bambini, ai quali verranno distribuite tante piccole uova di cioccolato e un allegro Laboratorio gratuito per tutti i bambini.

inoltre la giornata di Domenica 24 Marzo godrà dellla concomitanza di altri eventi cittadini che trasformeranno il centro con la concomitanza della Fiera di Pasqua la Domenica delle Palme a Lugo offrirà un centro pieno di bancarella. “Per tutti i volontari della Pro Loco i mercatini sono un appuntamento molto sentito – ricorda Mauro Marchiani, presidente della Pro Loco – e nella nostra programmazione annuale hanno avuto un ruolo consolidato e dopo gli anni difficili finalmente tornano con grande successo. La presenza sempre crescente, in termini numerici e qualitativi, delle bancarelle partecipanti e l’elevata partecipazione di lughesi e non, ci gratifica particolarmente”.

Appuntamento, dunque, nelle giornate dalle 10 alle 19 in Piazza a Lugo.