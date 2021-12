Inside Out per ritrovare la socialità

Sono i bambini e gli adolescenti i destinatari del progetto Inside Out messo a punto dalle cooperative LibrAzione, Educare Insieme e Sacra Famiglia e dall’associazione Semi. Quattro realtà faentine, unite in un’associazione temporanea di impresa, che hanno unito idee e progetti per offrire risposte di socialità ai più piccoli.

Il progetto, che gode del finanziamento del Bando EduCare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è stato pensato durante le fasi più dure del lockdown del 2020 al fine di alleviare la difficile situazione, emotiva e sociale di bambini e ragazzi. Gli ideatori hanno orientato la programmazione seguendo 4 linee di intervento – cittadinanza attiva, non-discriminazione, piena partecipazione attraverso l’educazione tra pari e promozione di stili di vita sani -, cercando di favorire nuovi metodi educativi, come l’outdoor education.