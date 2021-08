Allargata e riqualificata la provinciale Gardizza. Ora i residenti chiedono ulteriori interventi per la sicurezza

Allargata e riqualificata via Gardizza, la principale via di comunicazione fra i comuni di Conselice e Lugo, teatro purtroppo in passato di molti incidenti stradali, molto frequentata da mezzi pesanti anche per la presenza dello stabilimento Unigrà. L’intervento è stato eseguito lungo gli oltre 3 chilometri e mezzo della provinciale che collega la Bastia alla Selice. 3 milioni e 300 mila euro l’investimento, finanziato per 3 milioni dalla Regione Emilia-Romagna e per 300 mila euro dalla Provincia di Ravenna. Grazie all’allargamento a 9 metri e mezzo, la strada è quindi passata da strada locale a strada extraurbana. Demoliti e ricostruiti due ponti, installato il guard rail nei punti pericolosi, predisposta inoltre la futura installazione della banda larga. Dopo i lavori di riqualificazione, i residenti hanno però già chiesto di mettere ancor di più in sicurezza la strada con l’installazione di una illuminazione all’incrocio con via Predola, e studiando interventi per rallentare il traffico