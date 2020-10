Domani, sabato 3 ottobre, alla mattina dalle 10,30 alle 13 e al pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30, si svolgerà un webinar in diretta sulle pagine Facebook e Youtube del Comune sul tema “Gioco e/è benessere”, che si propone di offrire indicazioni sulle buone pratiche nell’ambito del diritto al gioco dell’infanzia per pediatri, docenti, operatori ed educatori, terzo settore e genitori .

Il webinar è promosso dall’ associazione Culturale Pediatri, dall’assessorato alla Pubblica istruzione e infanzia del Comune, dal Tavolo sulla promozione del Diritto al Gioco in città e nel forese ( che raccoglie associazioni ed enti attivi sul territorio riguardo a temi legati all’infanzia) e Progetto conCittadini 2020 della Regione Emilia-Romagna.

“L’iniziativa – sostiene l’assessora del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali – si inserisce nel solco delle attività e della determinata volontà dell’assessorato di sostenere la cultura del Gioco e del Benessere dell’infanzia. Dopo il webinar sul gioco promosso in pieno lockdown, ci ritroviamo come comunità per consolidare quanto fatto”.

L’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti del’infanzia e dell’adolescenza riconosce al fanciullo e alla fanciulla il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie dell’ età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

In questo tempo di emergenza Covid-19, dove attenzioni e precauzioni sono fondamentali per prevenire e tutelare la salute propria e della comunità, il webinar Gioco e/è benessere”, attraverso diversi, autorevoli e appassionati contributi, intende offrire una visione plurale del gioco, di come esso contribuisca nei bambini e nelle bambine a crescita, sviluppo ed evoluzione del sé, in relazione a se stessi, agli altri, alle altre e al mondo che abitano e a cui appartengono.

Durante il webinar i temi affrontati andranno dall’ indagine scientifica su come, giocando, ci si evolva, a come il giocare sia in spazi pubblici che in quelli privati, porti frutti alle relazioni arricchendo le persone e le comunità; da “invasioni di campo non legittime”, ad indicazioni che vogliono riportare il bambino/a al centro degli spazi pubblici per una crescente autonomia ed indipendenza di movimento, fino ai molteplici esempi di buone pratiche che hanno saputo fare tesoro delle indicazioni di scienze mediche e umane per tradurre in azioni nel territorio locale.

Per partecipare basterà collegarsi o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/comunediravenna/

o sul canale Youtube https://www.youtube.com/user/Ravennacomune, del Comune di Ravenna.