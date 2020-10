Daini di Classe: fra gli animalisti non c’è fiducia nelle parole dell’assessore

Non c’è molta fiducia nelle parole dell’assessore regionale Alessio Mammi fra le realtà che da tempo si sono schierate a difesa dei daini della Pineta di Classe. L’assessore ha bollato come “fake news” le notizie riguardo all’abbattimento degli animali. Eppure, le varie associazioni che da tempo stanno chiedendo metodi non cruenti, Clama, Italia Nostra, Lav Bologna, Lac Emilia-Romagna, Panda Imola, Enpa e Rifugio Amore Bestiale, fanno riferimento ad una delibera che sostiene esattamente il contrario. A Ravenna il prossimo anno si andrà alle elezioni. A questo punto la paura degli animalisti è che la caccia quest’anno venga sospesa, per non creare “problemi elettorali”, per poi essere riproposta nel prossimo autunno.