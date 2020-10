Inaugurato il Locker di Faenza C’entro

Nell’ambito del progetto di valorizzazione del centro storico e, in particolare, della sua vocazione commerciale naturale, fatta di attività commerciali e artigianali, vetrine, negozi, ristorazione, il Comune di Faenza guarda al futuro e in particolare alla necessità di incrementare i servizi di urban delivery. Nell’ottica, dunque, di poter offrire un nuovo servizio al cliente nei suoi acquisti in centro storico, in collaborazione con il Consorzio Faenza C’entro, è stato installato un locker all’interno del Complesso degli Ex Salesiani di Faenza, sistemato in zona limitrofa al parcheggio per un ritiro semplice e veloce. Inaugurata oggi, venerdì 16 ottobre, alla presenza del sindaco di Faenza Massimo Isola, del presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi e del vicepresidente di Faventia Sales Luca Cavallari, la nuova struttura è già operativa e utilizzabile sia da parte dei commercianti del centro e dei loro clienti che da parte del turista o cittadino che voglia depositare oggetti personali. Alla presentazione del locker erano inoltre presenti la dirigente del settore Cultura, Turismo e Promozione economica dell’Unione della Romagna Faentina Benedetta Diamanti, il responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Promozione economica dell’Unione della Romagna Faentina Filippo Olivucci e il direttore di Ascom Faenza Francesco Carugati.