Anche quest’anno, per la terza volta, Ravenna è stata scelta per ospitare il BU TOKU MU KYO 2024 il Meeting Internazionale del Kendo europeo che la più antica scuola della città – il dojo “Shinken Sui Kan” – organizza in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Seichudo” di Brescia e l’ASD “JoFuKan” di Firenze.

L’evento, aperto a tutti i kendoka europei – giunto alla sua dodicesima edizione – con la scelta di Ravenna, città di concordia e coesistenza pacifica, vuole ribadire come lo sport sia in grado di unire e superare le divisioni alla base di questo tormentato periodo di guerra che da oltre due anni è tornata ad investire il nostro continente e, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole esprimere il senso di un impegno per un mondo fondato sulla coesistenza pacifica e cooperante di cui lo sport sia la sperimentazione coerente soprattutto ora a fronte di una realtà in cui la guerra è tornata ad essere la regolatrice e la soluzione più “semplice” delle controversie internazionali. Insomma, ai “venti di guerra”, il Kendo Europeo risponde ancora una volta con i “venti di pace” che la nostra città è riuscita a realizzare – fin dalla sua fondazione – con le esperienze di dialogo, accoglienza e cooperazione con i popoli che via via l’hanno abitata, le loro religioni, tradizioni e culture.

Sotto lo slogan della “virtù marziale che annulla i confini” (la traduzione dal giapponese “Bu Toku Mu Kyo”) più 150 atleti, provenienti da ogni parte d’Europa: Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Serbia, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e quest’anno anche Finlandia, Serbia e Russia, si danno appuntamento a Ravenna per ribadire la volontà di pace che nasce dal mondo dello sport.

L’undicesimo meeting europeo di Kendo, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ravenna, è gestito a livello organizzativo da Giovanni Fresa (5° Dan), presidente del dojo cittadino, sarà condotto dal maestro Katsuhiko Tani (Hanshi 8° Dan), uno dei più importanti maestri di Kendo a livello mondiale.

A coadiuvarlo, anche quest’anno, ci saranno i maestri: Toshifumi Hichiwa (Kyoshi 8° Dan), Norio Koyama (Kyoshi 8° Dan) e Totsuka Yoshitaka (Kyoshi 7° Dan) ai quali si uniranno: il commissario tecnico della nazionale italiana Livio Lancini (7° Dan) e il presidente del dojo fiorentino, Bernardo Cipollaro (7° Dan).

Il BU TOKU MU KYO 2024 si svolgerà dal 28 agosto al 1° settembre nella palestra dell’Istituto per Geometri “G. Morigia” e sarà articolato in più sessioni di allenamento, prove e sperimentazioni tecniche ma diventerà – nell’auspicio degli organizzatori – una 5 giorni di relazioni, divertimento, eventi di socializzazione tra le diverse delegazioni partecipanti.

La presenza di numerosi “maestri”, come da tradizione del kendo, sarà anche un utile stimolo al confronto e alla circolazione di diverse competenze e tecniche frutto delle esperienze legate alla pratica atletica dei diversi Paesi partecipanti.