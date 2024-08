Nella mattinata odierna, tra le ore 8.00 e le ore 11.00 circa, tre equipaggi della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle località di Lido di Classe e Lido di Savio, a seguito di varie segnalazioni pervenute per campeggio abusivo.

In particolare, le verifiche sono state svolte in Viale Vespucci, Via Cabral, Via Lord Byron e Piazzale Forlimpopoli ed hanno interessato 28 camper.

In un caso è stata riscontrata la violazione della normativa comunale in quanto, al di fuori del veicolo, erano stati posizionati un tavolo e delle sedie.

Il trasgressore, assente al momento dell’accertamento, è stato sanzionato – con successiva notifica del verbale al proprietario del mezzo – ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta qualsiasi attività assimilabile a campeggio con occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, di conseguenza, del libero utilizzo pubblico da parte della collettività.