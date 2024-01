Da Conad 300 mila euro per la palestra Cavallerizza colpita dall’alluvione

300 mila euro donati da Conad per la palestra della Cavallerizza danneggiata dall’alluvione. I lavori dovrebbero iniziare prossimamente per riuscire a riaprire l’edificio in primavera. La palestra Ivo Badiali infatti nelle ore della mattinata era la palestra di riferimento per diversi istituti scolastici. Il pomeriggio invece ospitava l’attività di molte associazioni sportive. La sera gli allenamenti di realtà agonistiche. È sempre stata un centro sportivo indispensabile quindi per la città. L’arrivo di acqua e fango ha danneggiato il parquet, ha sommerso gli spogliatoi, ha danneggiato gran parte degli impianti elettrici, la centrale termica, le mura e le attrezzature sportive. La palestra, fra il 2025 e il 2026, sarà inoltre riqualificata da un progetto finanziato dal PNRR. Nel frattempo è arrivato il sostegno della grande distribuzione, nonostante CIA-Conad, durante l’alluvione, abbia avuto due supermercati gravemente colpiti.