Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero ha depositato un’interrogazione da discutere al prossimo consiglio comunale utile dal titolo “Strage di alberi a Ravenna”. Il consigliere comunale si riferisce a diversi abbattimenti di piante avvenute nell’ultimo periodo in città da parte dell’amministrazione comunale, come avvenuto nell’ex ippodromo, nel parco Fagiolo o in alcune strade.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che

In un periodo in cui ognuno deve fare la propria parte per combattere e mitigare il cambiamento climatico, le alberature stradali ed i parchi alberati sono una indubbia ricchezza. Comportano, inoltre, notevoli benefici sia di carattere ambientale che estetici. Diminuiscono la temperatura in estate anche di molti gradi. Contribuiscono a limitare il fenomeno delle isole di calore e migliorano la qualità dell’aria.

Considerato che

Ravenna è una città che, rispetto ad altre risulta, essere più verde, molte strade sono alberate e molte aree pubbliche, fra parchi e rotonde, hanno una importante presenza di piante. Tale ricchezza di vegetazione tuttavia deve essere mantenuta ed implementata.

Rilevato che

Da qualche tempo a questa parte si assiste ad una vera e propria strage di alberi perfettamente sani in più parti della città. Un esempio su tutti è quanto avvenuto all’ippodromo dove sono stati abbattuti 11 pini di grande dimensione e presumibilmente di età quasi secolari. Altri esempi si potrebbero fare per il parco Fagiolo ed in molte strade cittadine.

Visto che

Tutti gli studi affermano che, parallelamente alla transizione energetica, il modo migliore per contrastare il cambiamento climatico è quello di piantare alberi.

Si chiede di sapere

1) per quale motivo siano stati abbattuti tutti questi alberi.

2) se e dove si preveda di abbattere altri alberi.

3) se e dove si preveda di piantumare nuove alberature in sostituzione di quelle tagliate.”