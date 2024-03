Corteo per salvare l’ex Famografica di Cervia

Un corteo nella speranza di far ripartire le trattative per la cessione dell’ex Farmografica. La manifestazione, a cui hanno partecipato sindacati e lavoratori dello stabilimento cervese, è partita dalllo stabilimento di via Di Vittorio ed è arrivata nel centro storico di Cervia, passando davanti alla sede del gruppo Focaccia che si era dichiarato disponibile ad acquisire l’azienda romagnola dalla MM Packaging. Poi la trattativa si è fermata. Il Governo non ha assicurato gli aiuti del decreto Alluvione e la tutela salariale con l’accesso continuato alla cassa integrazione. Intanto i provvedimenti di licenziamento voluti dalla MM Packaging stanno per partire.

Hanno partecipato al corteo l’amministrazione comunale di Cervia, l’amministrazione provinciale e la parrocchia.