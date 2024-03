Nella mattinata di martedì il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi ha consegnato la “Medaglia Mauriziana” al Capitano Ambrogio Maggio, Comandante del Nucleo Operativo E Radiomobile della Compagnia di Ravenna.

L’onorificenza, al merito di dieci lustri di carriera militare, viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate. L’ambito traguardo, ovvero 50 anni di servizio militare computati sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando dei reparti dell’Arma, rappresenta per gli uomini e le donne in uniforme un obiettivo non facile da raggiungere nel proprio percorso lavorativo.