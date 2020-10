Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 29 casi: 12 maschi e 17 femmine; 9 asintomatici e 20 con sintomi, 21 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Nel dettaglio: 10 pazienti sporadici per sintomi; 15 per contact tracing; 2 per screening ricovero; 2 a seguito di test volontario (di cui uno di rientro dalla Sicilia e uno con contatti fuori provincia).

Oggi non risultano comunicati decessi bensì 5 guarigioni cliniche.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 2.145, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

91 residenti fuori provincia Ravenna

849 Ravenna

362 Faenza

160 Cervia

168 Lugo

82 Russi

77 Alfonsine

74 Bagnacavallo

52 Castelbolognese

22 Conselice

31 Massa Lombarda

19 Sant’Agata sul Santerno

39 Cotignola

18 Riolo Terme

42 Fusignano

23 Solarolo

28 Brisighella

3 Casola Valsenio

5 Bagnara