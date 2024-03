Convegno nazionale del Partito Socialista a Faenza per parlare del futuro dell’Europa

Convegno nazionale del Partito Socialista Italiano a Faenza, al Museo Malmerendi, dedicato al futuro dell’Europa. Nella città che ha dato i natali a Pietro Nenni, è stato organizzato un dibattito che ha affrontato la questione europea dal punto di vista di diverse tematiche, dalle istituzioni alle politiche sanitarie, dalle guerre alle porte del continente alle politiche migratorie. Diverse le personalità che hanno portato il loro contributo, anche dall’estero, come Juan Fernando Lopez Aguilar, ex ministro spagnolo alla Giustizia nel governo Zapatero e ora Presidente Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo