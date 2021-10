Torna la moda etica e di inclusione sociale firmata Dress Again | VIDEO

Torna in passerella la moda etica e di inclusione sociale firmata Dress Again, l’atelier di Corso Garibaldi, a Faenza, nato per dare nuova vita agli abiti, ma soprattutto luogo di rinascita e di reinserimento sociale per richiedenti asilo, donne vittime di violenza, con disagio psichico o in situazione comunque di fragilità. Il PalaBubani di Faenza è tornato ad ospitare domenica pomeriggio gli abiti vintage e le nuove creazioni del Dress Again Lab, progetto di Farsi Prossimo realizzato grazie alla collaborazione di Sos Donna, Cooperativa Laura e i servizi sociali dell’Unione della Romagna Faentina. Al centro della nuova sfilata, i nuovi abiti autunno/inverno firmate da Maria Sole Liverani e Beatrice Vassura.