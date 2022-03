Arrivano telecamere di videosorveglianza alla Torre dell’Orologio di Brisighella contro gli atti di vandalismo più volte registrati nel passato. In particolare, più volte sono stati segnalati lanci di sassi sull’area sottostante con grande pericolo per i passanti e per i residenti. Così l’amministrazione brisighellese ha deciso di correre ai ripari ed installare 4 telecamere per registrare la presenza di tutti coloro che si avvicinano al monumento storico. 11 mila euro il costo dell’investimento.

“Voglio ringraziare, pubblicamente il personale dell’Ufficio Tecnico di Brisighella per la celerità con cui sono stati portati a termine i lavori. Infatti, dalla decisione dell’Amministrazione Comunale all’entrata in funzione delle apparecchiature sono trascorsi poco più di tre mesi. In altre simili occasioni si sono impiegati anni“ commenta il sindaco Pederzoli