Per martedì 8 marzo sono previsti alcuni disservizi per la cittadinanza a causa di alcuni scioperi sindacali previsti in occasione della giornata della donna. Gli scioperi sono stati organizzati per porre l’accento sulla condizione difficile e molte volte purtroppo precaria nel mondo del lavoro, difficoltà che in molte categorie sono maggiori per le lavoratrici.

Ferrovie Italiane informa che circoleranno regolarmente leFrecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21 di martedì 8 marzo.

Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia e Trenitalia Tper si impegnano ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

L’Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello sciopero generale nazionale riguardante tutti i settori pubblici, privati e cooperativi indetto dalle Associazioni Sindacali COBAS, SLAI COBAS per il Sindacato di Classe, USB, USB Pubblico Impiego, USB Lavoro Privato, CUB, USI, COBAS Sanità Università e Ricerca, SGB, SI-COBAS e CUB Sanità per l’intera giornata dell’8 marzo 2022.

Nelle giornate dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.

Hera informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale, proclamato da alcune confederazioni sindacali per la giornata dell’8 marzo, in quella data potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli sportelli commerciali.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

A scioperare sarà anche il personale scolastico. Le scuole coinvolte hanno già comunicato ai genitori l’uscita anticipata degli studenti. Disservizi potrebbero verificarsi anche nel trasporto pubblico locale.