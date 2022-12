Continua ad essere problematico per gli universitari trovare un appartamento in affitto

Nuovo anno accademico per l’Università a Ravenna, ma il problema degli alloggi per gli studenti permane. In attesa dello studentato in viale Farini, Santa Teresa ha inaugurato il proprio studentato il 5 ottobre scorso. 25 posti letto, troppo pochi per risolvere quella che tra poco potrebbe anche diventare una vera e propria emergenza per una città universitaria. La situazione è identica su tutto il territorio, tant’è che Bologna chiederà a Ferrovie Italiane di migliorare i collegamenti con le varie sedi distaccate e le principali città per permettere agli universitari che si iscrivono all’Alma Mater e provengono da lontano di trovare un alloggio distante dal capoluogo regionale, sperando magari in tariffe inferiori. Tuttavia il caro energetico e gli aumenti del costo della vita hanno portato i proprietari di case a sottrarre sempre di più al mercato studentesco le abitazioni per destinarle a settore più fruttuosi.