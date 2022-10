Oggi il Safari Ravenna ha accolto in occasione di un Open Day l’International Veterinary Students’ Association (IVSA), un gruppo di studenti dell’Università di Milano e Camerino, per tornare finalmente a fare formazione in presenza. Durante la giornata gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi fattivamente con una delle possibili realtà, quella del Giardino Zoologico, con cui potrebbero doversi misurare in futuro.