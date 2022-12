“La notizia a sorpresa pubblicata sulla stampa locale dove “a causa dell’aggravata carenza di personale medico in cui versa il Pronto Soccorso” vi sarà una sola auto medica per entrambi i territori della Romagna Faentina e della Bassa Romagna non è accettabile.

Proprio pochi giorni fa il Direttore Generale dell’AUSL Romagna ha parlato in Consiglio Comunale a Faenza e di questo non è stato detto nulla. Non si può rimodulare il servizio e non comunicarlo alle Istituzioni. Confidiamo che i Sindaci del territorio siano stati messi a corrente dell’attuale scelta dell’AUSL Romagna.

Da oggi solo due automediche (con partenza da Ravenna e una da Cotignola) vigileranno sul territorio.

“Sono sorpresa ed amareggiata, siamo sorpresi ed amareggiati. Quanti cittadini mi hanno telefonato oggi? Non sono riuscita a rispondere a tutti! – sono le parole di Roberta Conti, Segretaria della Lega – Perché il Dott. Tiziano Carradori, direttore generale dell’AUSL Romagna non ci ha avvertito? Come pensa di presidiare il territorio di una provincia con sole due automediche? In emergenza, come ad esempio per la campagna vaccinale, i medici e le soluzioni sono state trovate, non è forse un’emergenza chiamare i soccorsi, quando vi è un malore o un incidente? Il pronto intervento è fondamentale per salvare le vite ed è sempre questione di pochi minuti. Ci faremo sicuramente sentire in Consiglio Comunale – conclude Roberta Conti”