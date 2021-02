Riapre domani, martedì 16 febbraio, la Biblioteca Comunale “Giovanna Righini Ricci” di Conselice. A seguito dei lavori di restauro scientifico del Palazzo Comunale iniziati a fine 2017, la Biblioteca aveva ospitato gran parte degli uffici comunali. Ora, terminati i lavori e traslocati nuovamente gli uffici nella loro sede naturale, la biblioteca è pronta a riprendere pieno possesso dei suoi spazi: dopo il consueto giorno di chiusura del lunedì, la biblioteca aprirà il suo ingresso su via Garibaldi n.12 da domani mattina.

Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti e delle misure adottate nell’ultimo DPCM, la biblioteca sarà aperta nei giorni feriali solo per prestiti e rientri, con accesso contingentato e possibilità di accedere agli scaffali: non essendo ancora consentite la consultazione in sede, la permanenza nelle aule studio e alle postazioni internet.

Gli orari di apertura sono le mattine dalle 9 alle 13 martedì, mercoledì e venerdì, e i pomeriggi dalle 15 alle 18.30 di martedì, mercoledì giovedì e venerdì.

Le normative vigenti non consentono le aperture dei luoghi della cultura al sabato, per cui a partire dal 20 febbraio, il sabato dalle 9 alle 13 sarà possibile richiedere i libri e riconsegnarli solo con modalità “take away” presentandosi all’ingresso della biblioteca.

“Sono molto orgogliosa dei dipendenti dell’ufficio cultura e della biblioteca – sottolinea l’assessore alla Cultura, Raffaella Gasparri – e sono soddisfatta del lavoro svolto per il riallestimento della biblioteca comunale e della riapertura di questo servizio in un momento cosi “lontano” dalla cultura, nel quale musei, mostre, cinema, concerti e teatri sono chiusi o subiscono forti limitazioni nelle aperture. La riapertura della biblioteca è un messaggio di speranza e aspettiamo di poter riaprire anche il teatro comunale. In questi mesi il servizio della biblioteca non è comunque mai stato sospeso, con il prestito a domicilio, grazie alle volontarie che hanno effettuato le consegne ed al gruppo di lettura online, coordinato dalla nostra bibliotecaria Mara Martelli. Auspichiamo che presto le biblioteche possano aprire pienamente per poter realizzare tutte le attività che stiamo progettando da tempo. A Conselice la nuova biblioteca è pronta ad accogliere bambini, adolescenti e adulti con spazi a loro dedicati e aule studio e lettura dedicati ai ragazzi che frequentano le scuole superiori e i corsi universitari: lo farà in locali rinnovati, arredati grazie a finanziamenti regionali ma anche a donazioni ricevute da cittadini legati alla nostra biblioteca”.