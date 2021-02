Il porto di Ravenna chiude il 2020 con una perdita del 14,7%. Segnali di ripresa però a dicembre

Il 2020 per il porto di Ravenna si chiude con un calo del 14,7% delle merci. Pesano sui risultati ovviamente i mesi di lockdown e la difficile situazione sanitaria. Gli sbarchi sono diminuiti del 17% mentre gli imbarchi dell’1,1%.

L’anno si è chiuso però positivamente per il porto, con il mese di dicembre che ha fatto segnare una crescita dell’11% rispetto allo stesso mese del 2019, con un importante recupero e segnale di ripresa. Secondo l’autorità portuale, “ci sono elementi concreti per ritenere che il trend positivo stia consolidandosi per i prossimi mesi”