Prosegue “I love paper. Mondi di carta in gioco”, la nuova mostra animata per famiglie che Immaginante – Laboratorio museo itinerante ha in programma fino al 1 marzo al Mar – Museo d’arte della città di Ravenna (via di Roma 13). La mostra è dedicata ai bambini dai due ai dieci anni accompagnati dagli adulti ma è consigliata a tutti. Il tema è la carta come materiale straordinario che si presta a infiniti usi e trasformazioni.

Le visite animate per le famiglie si tengono di venerdì (turno unico alle 16.30) e di sabato e domenica con turni alle 10, 11, 14.30, 15.30 e 16.30. Per i nidi e le scuole dell’infanzia e primaria i turni sono il martedì e il mercoledì mattina a partire dalle 9 e il giovedì e il venerdì tutto il giorno con turni anche pomeridiani a partire dalle 13.30. Le visite durano un’ora e si prenotano al 334/2804710 (anche su WhatsApp, costo del biglietto 5 euro a persona, gratis insegnanti ed educatori).

Alla mostra è legata una rassegna di laboratori per famiglie che si tengono la domenica pomeriggio nell’aula didattica del Mar. Domenica 16 febbraio alle 15, per chi ha tra i 4 e i 10 anni, c’è “Ombre…mostruose!”: Agnese Baruzzi, illustratrice a autrice di libri per ragazzi, proporrà ai partecipanti di inventare personaggio di carta da proiettare su parete. I laboratori si prenotano al 334/2804710 e costano 10 euro a bambino.

Per bambini e genitori insieme, invece, sabato 22 febbraio alle 15.30 è in programma alla Casa Atelier Immaginante di via Carrari 19 “Teatrini di carta”, un laboratorio per la costruzione di un kit per assemblare teatrini ispirati a Calder, Picasso e Warhol. Consigliato dai 3 ai 10 anni, prevede anche una merenda bio. Il laboratorio va prenotato al 334/2804710 e costa 15 euro a bambino, comprensivi di una merenda bio.