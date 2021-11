Oggi sono state assegnate le borse di studio relative all’anno scolastico 2020/21 a tre studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Ginanni – indirizzo Sport Manager.

Sono stati premiati gli alunni Marco Zoli (classe 5B sia), Federico Landi (classe 4B sia) e Anna Foschini (classe 4D sia) per essersi distinti per meriti scolastici e risultati sportivi. Sono stati ricompensati per l’impegno costante negli studi, per le loro capacità e la loro volontà.

L’evento rientra nel progetto “Job Around the Sport” che coinvolge l’ITG Ginanni (indirizzo Sport Manager) ed il Liceo Scientifico Oriani (indirizzo Sportivo) e che focalizza gli interventi e l’attenzione ai giovani ed alla loro formazione.

Ai tre alunni non sono mancati i complimenti e le lodi da parte della Dirigente Fausta Labidonisia e del Prof. Gabriele Proietti presenti alla cerimonia.

Le borse di studio – buono dal valore di 100€ – sono state offerte da Lab84.