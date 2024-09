“C’è una parola che per noi è sinonimo di tradizione e famiglia, storia e buona tavola: è la pasta fresca artigianale.

Pochi altri alimenti italiani possono fregiarsi del titolo dell’italianità al di fuori dei confini nazionali, nel mondo è portabandiera del Made in Italy.

Quando parliamo di pasta fresca artigianale il nostro pensiero va alla lunga tradizione della cucina italiana, la pasta fatta in casa o al ristorante.

E’ un prodotto talmente importante che dal 1967 è regolamentato per legge (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), poi rivisto, in cui si da questa definizione: “..è definita pasta fresca una miscela di farina di grano tenero o semola di grano duro con acqua o altra sostanza più o meno liquida, in particolare le uova. La definizione di “fresca” deriva dal fatto che contiene fino al 30% di umidità”.

Da oggi c’è una novità: il Sindacato ristoratori Confcommercio Ravenna al fine di garantire l’artigianalità nella produzione della pasta fresca all’interno dei ristoranti associati e la conseguente valorizzazione/promozione nei confronti dei clienti/consumatori, ha deciso di lanciare il logo ‘Pasta fresca artigianale’.

E’ stato redatto un regolamento la cui adesione è su base volontaria per tutti i ristoranti che producono la pasta fresca che può essere fatta artigianalmente o all’interno del ristorante o avvalendosi di un laboratorio esterno, purché venga realizzata esclusivamente in modo artigianale (es: senza l’utilizzo della raviolatrice).

Al ristoratore aderente verrà consegnata una vetrofania ed il logo in formato jpeg che ogni ristorante potrà utilizzare da inserire nel proprio menù, accanto ai piatti realizzati con pasta fresca artigianale. Al progetto farà seguito una campagna promozionale per informare i clienti/consumatori.”

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO “PASTA FRESCA ARTIGIANALE”

“Da molto tempo, come Sindacato ristoratori Confcommercio, stavamo pensando di lanciare un logo che identificasse meglio i ristoranti che, al proprio interno o avvalendosi di un laboratorio esterno, producessero pasta fresca artigianale – afferma Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna e della Fipe provincia di Ravenna, l’associazione leader nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo.

Sono molti i ristoranti ravennati che offrono la pasta fresca artigianale, ma fino ad ora questa tipologia non è stata promozionata in maniera adeguata.

Con questa iniziativa intendiamo innanzitutto dare un ulteriore servizio e una garanzia al cliente identificando, attraverso un logo apposito, i ristoranti che hanno nel menù pasta fresca artigianale, che è sinonimo di tradizione della nostra cucina italiana.

Il logo potrà essere esposto nelle vetrine dei ristoranti e potrà essere inserito nei menù accanto ai piatti prodotti con pasta fresca artigianale la ‘rotella’, strumento indispensabile per la realizzazione di alcuni tipi di pasta fresca”.

Per ulteriori info e adesioni: Sindacato ristoratori Confcommercio ravenna – Raffaele Didonè tel 0544.515667 mail r.didone@confcommercio.ra.it

Che cos’è la pasta fresca?

La pasta fresca è un alimento che viene prodotto impastando farina di grano tenero o semola di grano duro e acqua. Poiché la semola conferisce alla pasta una consistenza più dura rispetto alla farina, molte sono le ricette secondo cui è possibile mescolare la farina alla semola nel medesimo impasto a seconda dei gusti personali. L’impasto ottenuto viene poi lavorato in forme diverse. Poiché questa pasta non viene fatta essiccare contiene una percentuale di acqua molto alta e per questo viene chiamata “pasta fresca”). Utilizzando farine o semole integrali si può realizzare pasta fresca integrale. La denominazione “pasta fresca” comprende anche la pasta all’uovo (realizzata impastando uova con farina di grano tenero, semola di grano duro o con una miscela di entrambe).