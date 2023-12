Confcommercio augura il Natale ai suoi dipendenti e collaboratori e premia il Prefetto De Rosa

Una serata conviviale e festiva per dire grazie e augurare Buon Natale a tutti i dipendenti e collaboratori della Confcommercio di Ravenna.

In presenza del Prefetto Castrese de Rosa, del Vescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni, del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Guberti e del Presidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli.

Un momento speciale della serata era il premio che Confcommercio Ravenna ha voluto dare al prefetto De Rosa, per l’impegno dimostrato durante l’alluvione in Romagna, ma anche per il lavoro e la collaborazione sempre dimostrata.

Tanti i nuovi progetti della Confcommercio di Ravenna per il nuovo anno, ma l’obiettivo principale è crescere e dare il massimo per ogni associato e tutto il nostro territorio.