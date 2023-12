Ultimo impegno del 2023 per i giallorossi che al Romeo Galli di Imola puntano a consolidare il primato in classifica per mantenere il platonico titolo di campione di inverno.

Trasferta insidiosa contro un Imolese guidato da Gianni D’Amore che, seppur in fase calante dopo un avvio lanciato, rappresenta da sempre un ostacolo da affrontare con le molle. Una squadra molto giovane ma con un gioco molto propositivo che può contare sull’impatto offensivo di due punte importanti per la categoria come Rizzi e l’ex giallorosso Raffini oltre all’esplosione del talento del giovane prodotto del vivaio Capozzi. Proprio Raffini, ultimo arrivo del mercato di riparazione, ha già trovato il gol dagli undici metri all’esordio contro il Carpi.

Il Ravenna di Gadda arriva ad Imola con un paio di pedine in meno, sarà infatti assente per l’infortunio muscolare contratto nel primo tempo con il San Donnino Luca Magnani. Non sarà della gara neanche Antonio Varriale, la punta giallorossa, infatti, ha patteggiato con la Procura Federale 2 turni di squalifica in seguito al ricorso presentato dal Forlì per non essersi presentato alla convocazione per il ritiro, turni da scontare proprio a cavallo dell’anno che quindi lo vedranno nuovamente a disposizione per la gara del Benelli contro il Prato.

Tornano invece finalmente tra i convocati, anche se ovviamente, lontani dall’avere il ritmo partita, due elementi che hanno rappresentato un punto di forza del Ravenna visto fin qui: il capitano Paolo Rrapaj e Manuel Pavesi. Difficile ipotizzare per loro un impiego dall’inizio ma potranno essere due armi in più per il tecnico da tenere in considerazione nel corso dei 90 minuti. Ritorna tra i convocati anche Andrea Paccagnini, il giovane esterno di scuola Sampdoria va a rappresentare una importante alternativa in ottica di quote under e si è ripreso dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto per oltre un mese fuori dai giochi.

Grande la bagarre in attacco, dove le punte giallorosse hanno spazzato via ogni segno di astinenza da gol contro il Borgo San Donnino e tengono attivo il ballottaggio su chi si candiderà a ricevere gli assist di un Nappello apparso in grande forma.

Massimo Gadda non si fida del momento di flessione dei padroni di casa: “L’Imolese non sta attraversando un momento positivo, però è una squadra che ha fatto 25 punti e gioca un buon calcio propositivo e quindi mi aspetto una partita molto difficile. Hanno giocatori di spessore, soprattutto davanti con Rizzi e Raffini. Questo momento non ci deve ingannare, può capitare nel corso di una stagione, mi aspetto un avversario forte come dimostrato fin qui in campionato. Noi abbiamo recuperato bene dalla gara di domenica e siamo pronti a questo derby.”