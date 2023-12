Nuova udienza per il processo a Mauro Guerra. Durante la seduta di martedì al Tribunale di Ravenna sono state prese in esame le procedure seguite dal veterinario per l’abbattimento degli animali. Secondo l’accusa, l’eutanasie sarebbero state effettuate senza sedare cani e gatti, facendo quindi provare ai singoli esemplari atroci sofferenze. Guerra è anche accusato di essere ricorso all’estremo trattamento anche in casi dove in realtà non sarebbe stato clinicamente necessario. Durante le perquisizioni a carico di Mauro Guerra è stato trovato un quantitativo ritenuto eccessivo di Tanax, il farmaco utilizzato per l’eutanasia.

Come avvenuto in contemporanea alla precedente udienza, anche oggi i sostenitori di Mauro Guerra si sono ritrovati in Piazza dell’Aquila per un sit-in. Durante il presidio, l’avvocato Giuliano Lelli Mami, rappresentante legale del gruppo Facebook “Io sto con Mauro Guerra”, avrebbe comunicato che sono diminuiti da 27 a 22 i capi d’imputazione a carico del veterinario, radiato dall’Ordine, ma ancora in grado di esercitare dopo essersi opposto al provvedimento.