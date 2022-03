Nuova filiale a Roma per GEMOS

Ha aperto a Roma la nuova filiale di Gemos. I nuovi uffici, inaugurati ieri pomeriggio insieme alle autorità locali e del mondo della cooperazione, hanno il compito di coordinare e gestire l’appalto per la ristorazione scolastica del Municipio VI vinto dalla cooperativa di Faenza e già in pieno svolgimento. Un appalto che si traduce in circa 70 scuole servite, 333 lavoratrici e lavoratori (il 97% donne), 11.000 pasti prodotti al giorno e circa 12 milioni di euro di fatturato l’anno. L’appalto ha una durata di 5 anni e riguarda la refezione dei nidi, delle scuole d’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.