La Iª edizione del Concorso per dicitori di poesia dialettale romagnola si concluderà venerdì 1 dicembre 2023 con la serata finale di premiazione. L’evento avrà luogo alle ore 20.30 presso il “Museo della Vita contadina in Romagna” di San Pancrazio (via XVII Novembre 2/a), sede dell’Associazione La Grama.

Le poesie selezionate verranno declamate ai presenti e valutate da una Giuria presieduta dal Comune di Russi, il Centro sociale Porta Nova, l’Associazione culturale “Ettore Masoni”, l’Istituto Friedrich Schürr per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo e l’Associazione culturale La Grama.

Il pubblico, con le proprie votazioni, potrà collaborare a scegliere la migliore dicitrice o il migliore dicitore al quale sarà assegnato il premio della Pro Loco di Russi “Torrione d’argento”.

Oltre alle poesie recitate dai partecipanti, la serata sarà animata anche da interventi con poesie, zirudelle e barzellette in dialetto romagnolo.

Informazioni telefonando al 349 8544538 o scrivendo a proloco@comune.russi.ra.it.