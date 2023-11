Il 28 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna alle ore 21.00 si terrà il concerto lirico-sinfonico “La musica incontra la solidarietà”, che rappresenta per la Città il concerto di fine anno. Un evento benefico che nasce dalla volontà di una rete di Associazioni ed Enti” con l’obiettivo di raccogliere fondi per la virtuosa associazione filantropica IOR-Istituto Oncologico Romagnolo e per il reparto oncologico dell’Ospedale di Ravenna.

Il carattere innovativo dell’evento è rappresentato proprio dalla rete di soggetti messa in campo sia a livello istituzionale che a livello artistico: il concerto è organizzato dall’Associazione culturale Musica e Benessere di Ravenna, di recente costituzione sul territorio ma con obiettivi ragguardevoli, la Fondazione Risorgimento Ravenna con la compartecipazione del Comune di Ravenna mentre dal punto di vista artistico è una coproduzione tra l’Orchestra del Mediterraneo e l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Protagonista sarà il tenore turco Deniz Leone e sul podio dell’Orchestra Rossini salirà il giovane emergente direttore d’orchestra Alfredo Stillo.

Grande soddisfazione ha espresso il presidente dello IOR, Mario Pretolani: “Una bellissima iniziativa che sostiene il nostro istituto, sempre più impegnato nel supporto alle famiglie dei pazienti oncologici e nella realizzazione di diversi progetti per aumentare sia le dotazioni diagnostiche sia gli spazi di fruizione del reparto Oncologia.”

Soddisfazione anche del Vice-Sindaco Eugenio Fusignani: “È un evento che, insieme all’assessorato alla Cultura e al collega Fabio Sbaraglia, ho contribuito ad allestire fin dall’inizio quando mi è stata proposta l’idea di voler costruire un evento dedicato alla città di Ravenna ma con la finalità di aiutare lo IOR e il reparto Oncologia del nostro ospedale. Ancor più significativo poiché protagonista sarà la musica con le arie d’opera più famose eseguite da un grande artista internazionale diretto da una giovanissima “bacchetta”, entrambi prestatisi gratuitamente per sostenere, con la loro arte, le finalità della serata. Un evento che non vuole essere solo uno spettacolo ma soprattutto un messaggio di speranza per i malati oncologici e le loro famiglie. In ogni caso un bel modo per chiudere l’anno che spero veda la partecipazione di tanti cittadini ravennati.”

E’ possibile avere informazioni e prenotare i biglietti sul sito del Teatro Alighieri o direttamente al botteghino del teatro.