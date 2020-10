FIAB Ravenna si ferma di nuovo. Alla luce delle disposizioni del DPCM del 24.10.2020, sospendiamo nuovamente le nostre uscite del sabato, come era già successo durante i mesi del lockdown e fino alla fine dello scorso giugno.

Avremmo volentieri continuato a “Pedalare in Romagna”, come recita il nostro motto, ma la situazione non lo consente.

Questa volta però non ci fermiamo del tutto. Per quattro week end,a partire da sabato 31 ottobre, pedaleremo insieme in modo virtuale, proponendo comunque ogni sabato quelle che sarebbero state le nostre escursioni da fare in gruppo e pubblicheremo sul nostro sito www.fiabravenna.it il file GPX del percorso con l’indicazione del tipo di fondo, della lunghezza e della difficoltà.

Dal momento che abbiamo sempre proposto delle uscite a tema, daremo anche qualche indicazione sui luoghi di interesse toccati dal percorso.

Per sabato 31 proponiamo un tour di circa 45 km che passa da Godo, Russi, Pezzolo e Chiesuola per poi rientrare a Ravenna lungo l’argine del fiume Montone, un argine amato dai ciclisti e da chiunque voglia godere di una piacevole passeggiata nella natura.

I più tecnologici potranno scaricare il percorso e divertirsi a seguirlo con la propria strumentazione –è sufficiente un’app sullo smartphone che legga il tracciato -mentre i più tradizionalisti potranno utilizzarlo come spunto e interpretarlo a proprio piacere.

Maggiori dettagli su www.fiabravenna.com