“Crisi ecologica, emergenza climatica e altre emergenze innaturali”, è il tema di un incontro organizzato da LABOR🔴UP (Laboratorio Ravennate di Unione Popolare), in collaborazione con i circoli di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea “Un altro mondo è possibile” di Ravenna e “9 ottobre” di Bagnacavallo

L’incontro sarà ospitato al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo (Piazza della Libertà , 5), lunedì 12 febbraio 2024, con inizio alle ore 20:30.

L’approfondimento prenderà le mosse dalla presentazione del saggio “Un autunno caldo” di Andrea Fantini (Codice edizioni), un’analisi storico-scientifica dell’intreccio fra lo sviluppo di un sistema economico, sociale e politico particolare, e il consumo delle risorse del pianeta. Arrivando a una conclusione: per superare questa crisi è necessario trasformare il sistema che l’ha prodotta. E i tempi sono, purtroppo, strettissimi.Â

Andrea Fantini dialogherà con il giornalista Nevio Galeati.Â

Andrea Fantini, si è laureato in Scienze Geografiche all’Università di Bologna, dove ha anche conseguito un primo Master in Geografia, e un secondo in Pianificazione e Gestione degli Ecosistemi Agro-Territoriali e Forestali. Ha poi ottenuto un dottorato di ricerca in Geografia e Pianificazione, all’Università Autonoma di Barcellona, Spagna.

Dal 2005 a oggi ha lavorato come traduttore scientifico e tecnico, scrittore, comunicatore. Nel periodo 2014-2021 è stato Ricercatore, consulente e insegnante all’Università Autonoma di Barcellona; e al CERAI di Valencia (Spagna). È anche Ricercatore all’Università di Bologna.