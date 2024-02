Presentata da una decina di giorni la ricca stagione dedicata al mondo delle derive e dei velisti più giovani, settori che da sempre ne movimentano l’attività associativa, anche nel corso del 2024 il Circolo Velico Ravennate dedicherà parte dei suoi sforzi al variegato mondo dell’altura, al quale sono riservati una serie di appuntamenti che, tra aprile e ottobre, movimenteranno i mesi più caldi dell’anno.

Sfruttando uno dei porti più sicuri e accoglienti dell’Adriatico, il sodalizio di Via Molo Dalmazia proporrà alcuni eventi ormai considerati un classico dell’altura adriatica. Su tutti la Galiola, il Festivela e la Go To Barcolana, evento quest’ultimo molto apprezzato da chi vuole trasferirsi su Trieste per il grande happening “adriatico”.

La stagione alturiera si aprirà formalmente tra il 13 e il 14 aprile, con la disputa del Campionato Primaverile, evento cui seguirà, a distanza di una settimana (19-21/4) un evento di Team Race da disputarsi a bordo dei TOM 28 disegnati da Giovanni Ceccarelli e di proprietà del Circolo Velico Ravennate.

Sempre sotto l’altura vanno inquadrati la serie di incentive aziendali programmati nel corso del mese di maggio e previsti anche questi a bordo dei TOM 28: un genere di attività promossa con soddisfazione già da alcune stagioni.

TOM 28 che saranno protagonisti assoluti del main event della stagione organizzata dal circolo guidato da Matteo Plazzi: il Campionato Europeo Assoluto di Match Race (5-9/6). Un appuntamento di valore tecnico elevato, che coinvolgerà sedici tra i migliori interpreti dell’uno contro uno a livello continentale, come spiega Jacopo Pasini, direttore dell’attività sportiva del Circolo Velico Ravennate e otto volte campione italiano di specialità: “Sin dai tempi del Trofeo Trombini il match race è stata una delle discipline di maggior interesse per il nostro club, interesse che abbiamo alimentato anche nelle stagioni più recenti curando la nostra flotta di TOM 28 e organizzando eventi di prima fascia come l’Europeo del 2022 e alcune edizioni dell’Italiano, l’ultima delle quali nel 2023. Quest’anno la rassegna europea, in virtù di una entry list più numerosa ed equilibrata, si annuncia ancor più combattuta che in passato“.

Incoronato il nuovo campione europeo dell’uno contro uno l’altura sarà ancora protagonista in quel di Marina di Ravenna grazie a un giugno esplosivo in virtù dello svolgimento della Coupe Gourmande (15/6) e dell’attesissima Galiola (21-23/6), classica adriatica che unisce Italia e Croazia in una prova offshore no stop e che è stata rilanciata alcune stagioni fa proprio dal Circolo Velico Ravennate. Il mese di giugno si concluderà con il Festivela che, previsto per il giorno 29, per mezzo di una veleggiata prevista davanti a Marina di Ravenna, promette di muovere dalle banchine, coinvolgendoli in una vera e propria festa della vela, anche gli equipaggi più pigri.

Due saranno a quel punto gli eventi destinati a chiudere la stagione alturiera del club bizantino: la Veleggiata Intertavole (31/8) e la già menzionata Go To Barcolana (10/10), evento che a dispetto della giovane età ha da subito raccolto l’interesse di team e armatori,

“L’altura è da sempre al centro dei progetti associativi del Circolo Velico Ravennate: il club ha grande tradizione nell’ambito dell’organizzazione di regate offshore e numerosi sono i soci che gli hanno dato prestigio, raccogliendo importanti risultati. Con il calendario 2024 confermiamo eventi classici come il Campionato di Primavera ORC, la Galiola e il Festivela. Confermeremo poi la preziosa collaborazione con la Barcolana tramite la Go To Barcolana” osserva Giovanni Ceccarelli, yacht designer già impegnato in America’s Cup come progettista di +39 Challenge, padre di alcuni degli yacht da diporto di maggior successo e Consigliere all’Altura del Circolo Velico Ravennate.