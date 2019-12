“Alleniamoci a vincere la violenza” progetto realizzato in collaborazione con i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e il sostegno della Regione Emilia Romagna. Formazione per allenatori e allenatrici sul tema della violenza di genere

Linea Rosa, attiva sul territorio da 28 anni, aiuta e sostiene le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza, quando necessario offrendo ospitalità a lei e i suoi figli, in una delle 5 case rifugio gestite a questo scopo. L’osservazione e il sostegno ai minori ospiti delle case rifugio ha evidenziato l’esigenza di introdurre per i/le bambini/e attività sportive per valorizzare non solo le potenzialità fisiche ma anche quelle psichiche e concorrere alla formazione di una personalità armonica ed equilibrata.

Il progetto “Alleniamoci a vincere la violenza” si pone l’obiettivo primario di favorire il rispetto di una cultura della diversità e della differenza di genere nonché l’emersione della violenza assistita e della violenza di genere attraverso la formazione degli allenatori e allenatrici di diverse discipline sul tema della violenza e della gestione del conflitto.

In occasione del 28° compleanno dell’associazione sarà presentato il progetto e distribuito gratuitamente il vademecum contenente approfondimenti sul tema della violenza sui minori in ogni sua forma e sul ruolo dello sport nella relazione di aiuto ai minori vittime di maltrattamenti.

Vi invitiamo all’incontro che prevede, inoltre, al termine un aperitivo per gli intervenuti. Inizio alle ore 17,30 con la parte formativa e la presentazione del Vademecum

Lunedì 2 dicembre 2019 Salone dei Mosaici – Via IX febbraio, 1 – Ravenna