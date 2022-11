Come viene accolta in ospedale una donna che ha subito maltrattamenti ? Dimostrazione per i cittadini

Una settimana dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla formazione per contrastare la violenza sulle donne. Dal 21 al 26 novembre l’Ausl Romagna ha attivato negli ospedali delle province di Rimini, Forli-Cesena e Ravenna una serie di incontri, mostre, raccolte fondi, punti informativi e consultori per informare la cittadinanza dell’esistenza della rete attiva sui territori per aiutare le donne vittime di violenza, sostenendo l’attività di associazioni, forze dell’ordine e istituzioni che, come i presidi ospedalieri, fanno parte della rete. A Faenza è stato organizzato un incontro aperto al pubblico dove tutti gli operatori della rete hanno simulato come avviene l’accoglienza, a partire dal pronto soccorso, di una donna che ha subito maltrattamenti. La simulazione è diventata anche un video che l’azienda sanitaria ha diffuso online.