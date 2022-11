“Alessandro Vitali, dirigente de “Il Popolo della Famiglia” a Faenza, interviene in merito alla opportunità di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento durante le feste di Natale a Faenza.

“La sosta gratuita in centro storico rappresenta indubbiamente un incentivo per i cittadini faentini a vivere il centro, dando linfa vitale al commercio locale.

Negli ultimi anni il Comune di Faenza, Môvs e Consorzio Faenza C’entro hanno promosso una iniziativa che prevedeva due ore di parcheggio gratuito a tutti coloro che compravano in negozi aderenti al Consorzio.

Ebbene, come Popolo della Famiglia, chiediamo di estendere la gratuità della sosta non solo per due ore, ma anzi chiediamo che durante il periodo natalizio possa essere possibile parcheggiare gratuitamente tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e durante le intere giornate di sabato e domenica.

Lo si deve ai cittadini Faentini, alle prese come tutti con rincari a dir poco massacranti sul costo della vita. Soprattutto per chi viene da fuori e per chi risiede nel forese, tale promozione potrebbe rappresentare un valido invito alla fruizione del centro storico.

Auspichiamo che l’amministrazione Faentina possa recepire positivamente la nostra proposta, nell’interesse comune di cittadini e commercianti, in un periodo così particolare come il Natale.”